AirPods : une mine d'or et un OS en 2020 (AirOS) ?

Il y a 57 min (Màj il y a 20 min)

Medhi Naitmazi

Lancés en décembre 2016, soit trois mois après leur présentation, les AirPods sont devenus un véritable phénomène. Cet accessoire audio tendance n'en a pas fini de nous épater, la preuve avec les dizaines de copies qui fleurissent chez les constructeurs, encore même en 2020.



D’après le journaliste Kevin Rooke, les AirPods pourraient devenir bien plus qu'un accessoire à l'avenir avec notamment un système d'exploitation à part entière. Un OS.

12 milliards de CA pour les AirPods en 2019 : mieux que Spotify, Twitter, Snap et Shopify réunis

Alors qu'Apple a vendu 60 millions de AirPods en 2019, avoisinant les 12 milliards de dollars de recette, les prévisions sont encore meilleures pour les années qui viennent. Les analystes prédisent une croissance à deux chiffres, après avoir progressé de 125% l'an dernier.



Si les AirPods étaient gérés par une startup, elle aurait fait mieux que plusieurs géants de la high-tech réunis et vaudrait entre 50 et 100 milliards. C'est simple, la vente de AirPods a rapporté autant que Spotify, Twitter, Snap et Shopify réunis. La firme à l'iPhone talonne ainsi l’ensemble des services proposés par Uber en termes de revenus.



Pour Rooke, Apple devrait constituer un écosystème autour des AirPods (et AirPods Pro) pour augmenter les possibilités, l'expérience et donc le prix. Il estime que les différences entre l’iPhone et les autres smartphones se réduisent chaque année, mais que l'audio pourrait être un vecteur fort et qui promulguerait l'iPhone par ricochet.

Un OS autour des AirPods ?

Enfin, Rooke évoque des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer un système d'exploitation pour AirPods en 2020, et des applications comme TTYL qui créent déjà du buzz en tant qu'applications de type réseau social audio.



C'est une possibilité, mais nous n'avions pas eu connaissance d'une telle rumeur sur un AirOS ou autre nom plausible comme PodOS. Que pensez-vous d'apps dédiées aux écouteurs d'Apple ?



