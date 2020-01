Apple Pay Express : des paiements abusifs dans le métro New-Yorkais

Il y a 29 min (Màj il y a 28 min)

Medhi Naitmazi

Réagir

La fonctionnalité Apple Pay Transit Express qui se déploie de plus en plus à travers le monde, Londres étant la ville la plus récente, un premier bug est apparu. Il s’agit d’un problème de paiement indésirable dans le métro New-Yorkais avec près de 30 plaintes à date. En effet, avec l’iPhone dans la poche ou le sac, ces utilisateurs se sont vus facturer 2,75$ juste en passant près d’une borne.

Un premier bug dans Apple Pay Transit Express

Il s’agit donc d’un premier souci avec le mode express d’Apple Pay qui de payer avec son iPhone un titre de transport sans validation avec Touch ID ou Face ID. Idéal pour aller au travail par exemple.



A New-York, plusieurs dizaines de portes-monnaie électroniques ont été donc été prélevés par les nouveaux lecteurs du MTA.



Les lecteurs de OMNY serraient en cause puisque Apple a déclaré qu’elle n’avait eu aucun souci de ce genre dans les autres villes où le service est déployé



Plusieurs clients ont témoigné comme Megan Bagg, 29 ans, qui a été prélevée deux fois - malgré son téléphone dans son sac. Elle a même blâmé sa banque au départ, avant de comprendre.



Idem pour Straphanger Macartney Morris, qui a vécu une expérience similaire ce mardi soir, alors qu’il avait déjà payé avec sa MetroCard. Le plus drôle, c’est que Morris connaît bien le service pour l’avoir utiliser pendant un an à Vancouver, sans jamais un problème.



Le directeur du MTA, Al Putre, a confirmé qu’environ 30 clients se sont plaints de frais imprévus lorsque la fonction de transport express de leurs iPhones est activée.

Le système est un succès populaire qui fonctionne bien pour la grande majorité des gens et nous sommes en contact avec Apple pour résoudre le problème des taps involontaires.

Les responsables des transports en commun déploient des lecteurs tap-and-go OMNY dans le métro depuis mai. Le service a été utilisé près de 5 millions de fois, selon le MTA.



Un représentant d'Apple a expliqué :

Lorsqu'un client entre dans la grande région de transit de New York, il reçoit une notification indiquant qu'une carte de paiement dans Apple Wallet peut être utilisée pour Express Transit. Les résidents de New York sont également informés d'Apple Pay Express Transit lorsqu'ils ajoutent une carte de paiement à Apple Wallet pour la première fois.



Les clients peuvent facilement désactiver la fonctionnalité dans les paramètres de leur iPhone à tout moment et utiliser Face ID ou Touch ID pour prendre le transport en commun.

Source