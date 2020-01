CES 2020 : Alpine et Pioneer présentent des nouveaux écrans CarPlay

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le système CarPlay commence à devenir populaire auprès des constructeurs automobiles et est de plus en plus intégré dans les derniers modèles de voitures.



Mais que faire pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve compatible avec celui-ci ? Alpine et Pioneer, constructeurs spécialisés dans la fabrication de systèmes audio pour automobile, profitent du CES 2020 de Las Vegas pour faire la présentation de nouveaux écrans compatibles CarPlay.

Alpine et Pioneer toujours plus loin avec CarPlay

En effet, Alpine a fait la présentation du iLX-F411, un écran de 11 pouces que tout le monde peut se procurer et mettre en place dans une voiture lambda (ou presque).



Compatible CarPlay et Android Auto, on parle du plus grand écran du marché (oui, c'est énorme 11 pouces) avec une résolution WVGA (854 × 480 pixels). Attention tout de même, pour pouvoir profiter du système d'Apple, il faudra le faire via un câble Lightning, puisque le sans-fil n'est pas possible.



Il est, bien sûr, possible d'utiliser l'écran sans CarPlay puisque des applications seront déjà installées. On retrouve du Bluetooth, de l'USB, une entrée et une sortie HDMI, une sortie AUX et la possibilité d'y ajouter une caméra. L'écran fera son arrivée aux États-Unis en juin pour le prix de 1 200 dollars.







Du côté de chez Pioneer, on retrouve cinq nouveaux appareils compatibles CarPlay dont l'écran DMH-WT8600NEX qui affiche un écran HD (720p) de 10,1 pouces. Avec fil ou sans fil, on retrouve une nouvelle fois une compatibilité avec le système d'Apple, tout comme la possibilité de l'utiliser sans.



Pas de date de sortie pour le moment, si ce n'est qu'il coûtera 1 200 dollars et sera décliné dans des versions 9 pouces et 6,8 pouces.



Source 1

Source 2