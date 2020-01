DOOM I et II : les extensions et le 60 fps sont arrivés !

DOOM et DOOM II etaient revenus tout feu tout flamme l’été dernier, une surprise en demi-teinte pour les joueurs puisque entachée de bugs et d’une connexion obligatoire au compte Bethesda. Mais tout cela a été réglé, et aujourd’hui nous avons le plaisir d’accueillir de vraies nouveautés dont une fluidité en 60 fps et le support des extensions. Pas mal pour la version remasterisée qui fête les 25 ans.

DOOM 1 et DOOM 2 s’affichent en 60 FPS sur iOS et Android

La grosse mise à jour attendue et annoncée depuis des mois est donc disponible pour iOS et Android.



En premier lieu, l’affichage en 60 images par seconde offre un vrai confort pour le roi des FPS pixelisé, tout comme la possibilité de définir le mode de l’image, 4/3 ou 16/9. Voilà de quoi jouer dans les meilleures conditions sur un iPhone.



Ensuite, on trouve la sauvegarde rapide, la possibilité de sélectionner un niveau spécifique ainsi qu’une amélioration des performances.



Si cela n’est pas suffisant pour vous convaincre, Bethesda en a également profité pour ajouter le support des extensions gratuites. Par contre, il faut d'abord se connecter à son compte Bethesda. Ils ont réussi à le recaser celui-là. Mais cela vaut le coup puisque le téléchargement des extensions suivantes est alors possible et totalement gratuit : No Rest For The Living, TNT Evilution et The Plutonia Experiment de Final DOOM. Le dernier étant très difficile.



L’éditeur promet déjà d'autres cartes gratuites à venir.

Pour le reste, rien ne change pour celui qui a marqué l'univers du jeu vidéo en 1993, avec toujours un mode multijoueur histoire de se faire plaisir à plusieurs, ainsi que 20 niveaux supplémentaires. Dans les deux titres, on note la compatibilité avec les derniers iPhone 11, 11 Pro et iPad Pro.

