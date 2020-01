Samsung : Une conférence secrète au CES 2020 pour dévoiler un smartphone pliable

Une photo a réussi à fuiter, un média nommé Ajunews a réussi à prendre discrètement un cliché de la présentation du futur produit dans les coulisses du CES. On ne sait pas pourquoi Samsung a fait le choix de ne pas dévoiler ce nouveau smartphone à la presse, comme les autres annonces du CES 2020, mais c'est certainement parce que le produit n'est pas encore tout à fait prêt . L'autre raison probable c'est que la firme voulait l'avis des journalistes spécialisés dans l'univers high-tech. Une chose est sûre, c'est que cette photo prise en douce fait parler d'elle . Le coup de buzz de Samsung est réussi. Il se pourrait que la firme sud-coréenne dévoile ce nouveau "Galaxy Bloom" durant sa conférence " Unpacked " qui va avoir lieu à San Francisco le 11 février prochain.

Samsung aurait eu l'idée du siècle dans le secteur des smartphones pliables. Après l'énorme succès de son Galaxy Fold pourtant commercialisé à un prix assez élevé, l'entreprise lancerait un nouveau modèle de Galaxy pliable, non pas avec la gamme "Fold" mais avec une nouvelle gamme qui s'appellerait " Bloom ". Celle-ci aurait déjà son public, puisque le smartphone serait à destination des femmes.

La firme sud-coréenne a bien été présente au célèbre salon de Las Vegas, le CES ! Cependant, l'entreprise aurait joué double jeu, d'un côté des annonces officielles et de l'autre, une réunion marketing secrète où seulement quelques médias minutieusement sélectionnés avaient été invités.

