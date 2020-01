Apple remplace les Smart Battery défectueuses pour iPhone XS / XR

Certaines coques batteries vendues par Apple poseraient problème et obligerait la firme à rappeler les Smart Battery Case des précédentes générations d’iPhone. Sont en cause, les Smart Battery pour iPhone XS et iPhone XR.

Un programme de rappel géant pour les coques batteries

C’est cette nuit que la firme californienne a lancé un programme de rappel pour ses coques batteries qui concernent l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR.



Rien de dangereux, il ne s’agit pas d’explosion constaté, mais plutôt d’une anomalie de charge qui est incomplète ou qui s’interrompt sans explication.

Comme Apple privilégie la qualité avec ses produits, l’entreprise a décidé de lancer un programme de rappel.

Sur son site Apple déclare :

Apple a déterminé que certaines Smart Battery Case pour iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR peuvent faire l’objet des problèmes de charge. Une Smart Battery Case affectée peut présenter un ou plusieurs des symptômes suivants :

La Smart Battery Case ne se charge pas ou se charge par intermittence lorsqu’elle est branchée à une source d’alimentation.

Si vous possédez une Smart Battery Case pour les modèles d’iPhone cité ci-dessus, vous pouvez vous rapprocher d’Apple sur le site

La Smart Battery Case ne charge pas l’iPhone ou le charge par intermittence.

A noter que les accessoires affectés ont été fabriqués entre janvier 2019 et octobre 2019. Il ne s’agit pas d’un problème de sécurité. Apple ou un centre de services agréé Apple remplacera gratuitement les Smart Battery Case éligibles au programme.



