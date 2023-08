Apple ne paye pas les puces 3 nm défectueuses pour l'iPhone 15 Pro

1 com

Apple est le partenaire exclusif de TSMC et a donc le droit à quelques passe-droits. Elle reçoit uniquement des puces 3 nm fonctionnelles là où ses concurrents payent également les stocks cassés lors de la fabrication.

Traitement de faveur

L'iPhone 15 Pro devrait être le premier iPhone au monde équipé d'une puce gravée en 3 nm. Un défi de taille pour son fournisseur principal TSMC qui doit se faire la main assez rapidement tout en évitant au maximum les erreurs.



C'est encore plus vrai quand on apprend qu'Apple paye uniquement les puces en bon état et laisse à son fournisseur la charge économique des puces défectueuses. Une pratique pas vraiment courante dans l'industrie, mais qui doit être inscrite dans l'accord initial entre les deux entreprises.

Apple est le partenaire numéro un de TSMC et en contrepartie a le droit à quelques faveurs dont celle-ci visiblement. N'oublions pas que la pomme croquée occupe 90 % des stocks de puces 3 nm fabriquées par TSMC.



L'A17 Bionic gravée en 3 nanomètres du futur iPhone 15 Pro offrirait des performances nettement supérieures à l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro, gravée en 5 nanomètres. Une fuite a récemment annoncé un gain de 60 % pour les tests à cœur unique et 40 % pour les tests à cœurs multiples. Rien d'officiel bien évidemment, mais c'est prometteur.