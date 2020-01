Brutal Hockey : un bon jeu en devenir sur iOS

Brutal Hockey est un nouveau titre qui nous a agréablement surpris. Sorti fin décembre, le dernier né Nawia Games offre quelque chose de rafraichissant pour tous les fans de hockey, et même pour les autres. Son nom ne laisse guère de doute, ici tout est question de castagne. Il faudra accessoirement marquer des buts pour remporter les matchs.



Regardez une vidéo de gameplay pour comprendre Brutal Hockey :

Brutal Hockey : une bonne base à améliorer

Brutal Hockey c'est un jeu typé arcade avec un rythme rapide et un gameplay accessible. Si le but est de marquer, il va falloir oublier la retenu et y aller de manière brutale. Si vous ne le savez pas, le hockey est un sport assez violent avec des moments de baston comme aucun autre sport (boxe et autre à part).



Le gameplay est donc centré sur la maitrise du palet et de vos coups de crosse. Vous contrôlez votre équipe de trois joueurs qui doit tour faire pour gagner. Pour pimenter les parties, les développeurs ont imaginé un système de power-ups. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir.



La réalisation est bonne, les animations tout comme les graphismes, et la vue de dessus est également parfaitement adaptée. Par contre, on aurait aimé une option pour jouer en mode horizontal.



Côté modèle économique, Brutal Hockey est gratuit, mais propose un in-app à 1€ pour ceux qui veulent débloquer toutes les possibilités et surtout enlever la publicité. Il est vrai qu'avant chaque match, il faut se coltiner une vidéo.



Bref, un bon petit jeu auquel il manque un mode multijoueur, local et en ligne, pour lui permettre de devenir bien plus populaire.



A date, le jeu Brutal Hockey qu'on a testé c'est :

Un gameplay rapide avec Adaptive AI

5 équipes : Battling Boars, Mighty Eagles, Power Sharks, Wolf Pack et Unicorn Squad

15 coupes de hockey à gagner

Un mode sans fin

Des Power-Ups fous pour chaque match

Des classements mondiaux

Notre avis sur "Brutal Hockey"

La note 4 / 5

