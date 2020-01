Instagram : les nouveaux effets SloMo, Echo et Duo pour Boomerang sont là

Guillaume Gabriel

Nous vous en parlions quelques mois en arrière, le célèbre réseau social Instagram (v106.0, 174 Mo, iOS 10.0) était en plein test de nouvelles fonctionnalités sur son application mobile. Ce dernier avait lieu du côté des Stories, et plus précisément pour la fonctionnalité Boomerang, qui se voyait dotée de nouvelles options.



Car oui, ce dernier est certainement l'une des features les plus utilisées par les utilisateurs, permettant de créer une courte vidéo qui se joue en boucle.



Les nouvelles options sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs, sans avoir besoin de mettre à jour l'application via l'App Store

Instagram améliore sa fonctionnalité Boomerang

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs du réseau social auront trois nouvelles options pour partager les stories de Boomerang: SloMo, Echo et Duo.

Classic - Le Boomerang classique que nous connaissons tous

SloMo - Tout comme le classique, mais plus lent

Duo - accélère la vidéo avec un effet de glitc

Echo - ajoute un effet de flou - ivre

Les nouveaux filtres sont disponibles dans le compositeur Boomerang situé dans la caméra Instagram Stories. Une fois que vous avez enregistré une vidéo, appuyez sur le symbole infini qui apparaît à l'écran pour révéler les nouvelles options.

