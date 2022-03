Instagram met fin à ses applications Boomerang et Hyperlapse

Il y a 5 heures

Applications iPhone

Julien Russo

En ce début d'année, le réseau social Instagram a décidé de faire du ménage, après avoir annoncé la fin de l'application IGTV, c'est désormais au tour de Boomerang et Hyperlapse de disparaître. Les deux apps qu'il était nécessaire de télécharger en plus d'Instagram ne sont plus disponibles.

Instagram ne veut plus d'une expérience hors de son app

Il y a quelques années, Instagram avait lancé plusieurs applications développées par ses soins pour offrir une expérience supplémentaire. Il y en a eu trois qui ont été très populaires, on pense à IGTV, Boomerang ou encore Hyperlapse, ces apps ont été téléchargées des centaines de millions de fois sur l'App Store et le Google Play Store.



Introduite pour la première fois en 2014, Boomerang permet aux utilisateurs de créer des vidéos de plusieurs secondes en boucle et Hyperlapse offre l'opportunité d'enregistrement des vidéos en timelapse.

Aujourd'hui, la stratégie du groupe Meta change, selon TechCrunch, Instagram ne souhaite plus que vous ayez besoin de télécharger des applications en plus d'Instagram, cette vision n'est plus celle de l'entreprise. En réalité, le réseau social n'y voit plus l'intérêt puisque depuis un certain temps, les fonctionnalités Boomerang ou encore Hyperlapse ont été ajoutées directement au cœur d'Instagram pour faciliter l'utilisation.



Ces deux apps suivent le même chemin que IGTV, l'application de partage de vidéos avec une durée plus longue a disparu il y a quelques jours d'iOS et d'Android. Instagram a estimé que les Reels sont tellement populaires que les vidéos publiées sur IGTV n'ont plus la même valeur qu'auparavant.

