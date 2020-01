Un Youtuber filme l'intérieur d'une usine de batterie pour iPhone

On peut remarquer que la production des batteries au lithium-ion est divisée en plusieurs parties , certaines sont entièrement gérées par de grosses machines (qui doivent être très demandeuse en énergie) et d'autres parties sont gérées par des employés vêtus d'une combinaison spéciale avec un masque . Pourquoi cette protection ? Car plusieurs matériaux utilisés pour la conception des batteries sont toxiques.

Il est toujours intéressant de comprendre comment est fabriqué l'un des composants les plus importants dans un smartphone. Dans la vidéo, le YouTuber Scotty Allen parcours la très grande usine de Foxconn qui fonctionne à plein régime tous les jours de l'année. On peut y apercevoir des employés qui travaillent chacun à un poste bien précis, mais aussi les machines automatisées qui sont là pour accélérer les taches.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.