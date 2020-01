Un beau concept d'iPhone à écran détachable imaginé par Caviar

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Si nous n'en sommes pas encore là, étant donné qu'Apple n'a même pas encore dévoilé d'iPhone pliable, il faut dire que Caviar va encore plus loin et imagine un téléphone à la Pomme détachable.



En effet, dans ce nouveau concept, on peut y voir un appareil avec un écran qui s'ôte, nous laissant totalement rêveurs autour d'une potentielle arrivée future.

Caviar lance son concept autour d'un iPhone à écran détachable

Quelle imagination il a fallu pour sortir ce concept... Caviar nous présente sa vision d'un iPhone futur, avec un second écran qui peut se détacher ! Mais, quelle importance peut-on donner à Caviar ?



Il faut savoir que ce concept est tout bonnement imaginable un jour, étant donné que l'on parle d'une société russe qui crée des accessoires pour smartphones, mais également dans la personnalisation de la création d'Apple.



On peut donc y voir un iPhone capable de "se plier" pour afficher une surface d'écran plus grande, comme la possibilité d'y ajouter d'autres écrans, avec la capacité de se défaire de l'appareil principal.



C'est beau, c'est surprenant, et c'est plausible... Après tout, si Apple tarde à se lancer à la poursuite de la concurrence, peut-être que la Pomme souhaite frapper fort et aller encore plus loin, comme à l'époque de la présentation du premier iPhone.