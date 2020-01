Le Galaxy S20+ en fuite : photos, specs et nom

Il y a 4 heures

Alban Martin

7

Samsung va bel et bien changer de nomenclature pour son futur haut de gamme. Attendu comme étant le Galaxy S11, le flagship 2020 sera finalement Galaxy S20. Les rumeurs qu'on avaient évoqué avaient donc vu juste. Samsung fait un peu comme Apple qui était passée de l’iPhone 8 à l’iPhone X.



Outre la nomenclature, le Galaxy S20 confirme aussi son design et sa fiche technique, en tout en partie.

Un Galaxy S20+ très photogénique

Attendu pour le 11 février, le Galaxy S20 sera présenté aux côtés du Galaxy S20+, comme en atteste les photos publiées par XDA Developers. On y aperçoit la version 5G avec un gros bloc photo rectangulaire. Le S20 Plus arbore ainsi quatre caméras au dos, un flash LED et un microphone. C'est donc ce qui se fait de mieux chez Samsung, en attendant une déclinaison Ultra plus grande et plus puissante.



Côté écran, le Super AMOLED du Galaxy S20+ possède de très fines bordures et un poinçon pour la caméra avant. L'ensemble serait couvert par un vert 2,5d, comme sur les iPhone, légèrement bombé sur les bords. Autre remarque, le bouton Bixby a disparu pour ne laisser que les boutons volume et Power.



Samsung devrait miser gros sur la photo et la vidéo avec plusieurs modes inédits et des améliorations sur l'existant dont un mode nuit 2.0 et un mode portrait également renouvelé.



Réponse le 11 février prochain avec la conférence Unpacked qu'on suivra évidemment avec un probable Galaxy Fold 2.