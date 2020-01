Google Pixel 4 : La reconnaissance faciale est une catastrophe

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

De nombreux possesseurs du Google Pixel 4 se plaignent de ne plus pouvoir déverrouiller leur smartphone avec Face Unlock. Il s'agit de l'équivalent du Face ID sur l'iPhone. La technologie aurait subitement cessé de fonctionner. Il ne s'agirait pas en réalité d'un problème de composant, mais plutôt de logiciel !

Comment faire refonctionner Face Unlock ?

Il y a en ce moment deux cas de figure pour ceux qui rencontrent des difficultés avec la reconnaissance faciale du Pixel 4. Soit il faut retenter une dizaine de fois que le smartphone veuille bien reconnaitre votre visage, ou soit il est complètement impossible d'utiliser Face Unlock.



Ce qu'a remarqué 9to5Google c'est que les premières plaintes des utilisateurs sont apparues juste après la mise à jour de sécurité de janvier. Coïncidence ? Je ne crois pas.

Dès l'installation de ce nouveau firmware, les utilisateurs ont commencé à avoir les premiers échecs d'authentification via Face Unlock, les obligeant à déverrouiller leur Pixel 4 avec le schéma ou la reconnaissance d'empreinte.

Tout a été essayé comme le redémarrage du smartphone, la reconfiguration de la reconnaissance faciale, mais rien à faire...

Cependant, une seule chose fonctionnerait. Ce n'est pas forcément la solution la plus rapide et la plus agréable, mais si on réinitialise complètement son Pixel 4, tout revient dans l'ordre et les utilisateurs retrouvent une reconnaissance faciale efficace comme sur un iPhone !



Pour l'instant chez Google c'est silence radio. Peut-être que les ingénieurs de la firme de Mountain View sont déjà sur le coup et préparent une mise à jour corrective. Puisque ça fait quand même tache, surtout quand il s'agit d'une des fonctions que Google a vantée à la sortie du Pixel 4.