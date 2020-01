Les traqueurs d'activités Fitbit et Garmin accusés de violations de brevets

Sans grande inquiétude, Fitbit et Garmin ont appris récemment qu'ils étaient poursuivis en justice par l'entreprise Philips. La cause serait liée à plusieurs violations de brevets.





Une enquête est ouverte

Philips avait bien pris soin de protéger ses avancées technologiques dans le registre de l'USPTO. Cependant, Fitbit et Garmin qui sont passés par là auraient volontairement pris des fonctions qui consistent à suivre efficacement les mouvements d'un utilisateur qui possède un traqueur d'activité à son poignet. Un autre système breveté concernant le système de notification aurait également été volé.

Philips est évidemment furieux contre Fitbit et Garmin qui utilise ses technologies sans autorisation et sans lui verser le moindre centime.

L'entreprise Fitbit (récemment racheté par Google) a réagi par rapport à ces poursuites, la firme a déclaré qu'il s'agit d'affirmations sans fondement et a fait comprendre que Philips se venge de son échec sur le marché des traqueurs d'activités par le biais de la justice.



Vous l'aurez compris, du côté de Fitbit on ne craint pas trop la décision de justice quand cette enquête sera arrivée à terme.



