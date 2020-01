13% des entreprises sous Windows 7 vont passer sous macOS Catalina

Microsoft tourne la page aujourd'hui avec Windows 7, en effet la firme américaine a annoncé que le 14 janvier 2020 serait le jour de la fin du support de Windows 7. Il n'y aura donc plus d'assistance ni de mise à jour de sécurité. Les équipes de Microsoft lâchent définitivement le support sur cette version de Windows. L'annonce de cet arrêt fait le bonheur d'Apple !

Passer sous Windows 10 ou sur... macOS !

La majorité des entreprises ont effectué ces derniers jours le passage de leurs PC sous Windows 10, puisqu'il est fortement déconseillé de conserver une version de Windows qui se retrouve abandonnée par Microsoft.

Cependant, d'après une récente analyse d'IDC, de nombreuses entreprises en profiteraient pour quitter Windows afin de passer sur macOS ! Il y a environ 13% à quitter Windows 7 pour passer sur macOS Catalina. Ce chiffre n'est pas énorme, mais vu le nombre de PC en circulation, cela représente plusieurs dizaines de millions de ventes pour Apple.

Cela pourrait donc augmenter le nombre des ventes de Mac dans les jours à venir et par la même occasion probablement aussi augmenter les ventes d'iPhone et d'iPad, puisque les plus fidèles le savent, on commence avec un Mac et on se retrouve avec plein d'autres équipements Apple !



Pour IDC, la majorité des sociétés retrouvent aujourd'hui leurs logiciels sur macOS et peuvent se séparer de Windows sans aucune difficulté du jour au lendemain.

Dans le passé de grosses entreprises ont elles aussi quitté Windows pour investir dans des Mac, ça a été le cas par exemple d'IBM en 2016 qui a fait la Une des médias du monde entier en commandant 100 000 Mac pour ses employés, depuis ce nombre n'a cessé d'augmenter.



Ce phénomène de migration de Windows 7 vers macOS Catalina devrait également se ressentir chez les particuliers qui vont probablement eux aussi profiter de l'abandon du support de Windows 7 pour passer sur macOS.



Il sera intéressant de voir dans les prochaines annonces trimestrielles d'Apple, si cela a eu un réel impact bénéfique.



