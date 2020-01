Google Smart Lock utilise l’iPhone comme une clé de sécurité

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

La plupart d’entre vous connaît l’authentification à deux facteurs grâce aux codes envoyés par SMS. Cependant, cette méthode est desormais considérée comme peu sécurisée, et des alternatives plus sûres comme les clés de sécurité physiques que vous branchez sur votre téléphone ou votre ordinateur sont recommandées. C’est notamment une fonction apportée dans Safari avec le récent iOS 13.3 qui gère les clés FIDO2.



Cette solution utilise le matériel de votre téléphone pour vérifier que vous êtes bien celui qui se connecte. C’est que ce propose également Google Smart Lock en version 1.6.

Google Smart Lock : l’iPhone devient une clé phyisque de sécurité

Avec la nouvelle mise à jour de Smart Lock, le géant de la recherche vous permet désormais de configurer la clé de sécurité intégrée à votre iPhone, qui constitue la meilleure protection à deux facteurs pour votre compte Google.



Plutôt que d’envoyer un push sur l’iPhone quand vous vous connectez sur un autre appareil, Google utilise votre iPhone comme une clé USB-C / Lightning pour vérifier qui vous êtes. La clé de sécurité de votre téléphone doit être physiquement proche (dans la plage Bluetooth) de l'appareil qui souhaite se connecter. L'invite de connexion n'est pas simplement envoyée via une connexion Internet.



Pour y parvenir, la société tire parti du Secure Enclave intégrée sur les puces Apple depuis l’iPhone 5S qui apportait le Touch ID, et de la même façon sur les iPhone X et supérieurs équipés du Face ID.



Comment ça marche

Après avoir installé la mise à jour, vous êtes invité à sélectionner un compte pour "Configurer la clé de sécurité intégrée de votre téléphone". C’est donc tout simple pour transformer votre iPhone en clé de sécurité.



Smart Lock était auparavant utilisé uniquement pour autoriser les clés de sécurité Bluetooth, ainsi que pour générer des codes de sécurité à usage unique. Google a également simplifiée l’ergonomie avec la version 1.6.



Télécharger l'app gratuite Google Smart Lock