Instagram lance les DM sur le Web et continue de bouder l'iPad

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Il y a du nouveau du côté d'Instagram (v124.0, 116 Mo, iOS 11.0), et surtout du côté de la version web du réseau social, qui est disponible depuis quelque temps, mais dans une version très légère.



Ainsi, les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée des DM, ou plus précisément, les messages privés : vous pourrez ainsi retrouver les différentes conversations que vous avez avec des utilisateurs.



Pour le moment, ce n'est qu'un test touchant un «petit pourcentage» d'utilisateurs, mais la fonctionnalité se déploie à l'échelle mondiale.

Instagram lance les messages privés sur sa version web

L'expérience de messagerie directe sera essentiellement la même via le navigateur que sur mobile. Vous pouvez créer de nouveaux groupes ou démarrer une conversation avec quelqu'un à partir de l'écran DM ou d'une page de profil.

Il sera également possible d'aimer un message, de partager des photos à partir du bureau et de voir le nombre total de messages non lus que vous avez.



En parallèle, Ashley Carman du site web The Verge, a questionné sur le pourquoi du comment nous avons les messages privés sur la version web, mais toujours pas de version d'iPad.



Réponse ? Ce n'est "toujours pas une priorité pour l'entreprise"... Quel dommage !



Source

Télécharger l'app gratuite Instagram