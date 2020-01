MY.GAMES lance son nouveau jeu Warface: Global Operations

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Un nouveau jeu vient de faire son apparition sur l'App Store, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la nouvelle création de MY.GAMES. Portant le nom de Warface: Global Operations (v1.0.2, 772 Mo, iOS 10.0), on parle de la version mobile du célèbre FPS déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Le jeu plaît, puisqu'il compte déjà 80 millions de joueurs et va donc partir à l'assaut d'iOS et Android via l'App Store et le Play Store. Développée par le studio moscovite Whalekit, cette nouvelle version s'inspire de sa grande soeur, en proposant des affrontements épiques en ligne.

Warface: Global Operations est disponible sur l'App Store

Le jeu a dont été repensé pour la meilleure expérience mobile, proposant des contrôles tactiles et la possibilité de personnaliser l’interface en fonction des préférences.

Dans ce premier jeu mobile de la série Warface, les joueurs rejoignent le combat qui oppose les deux organisations militaires Warface et Blackwood pour participer à des affrontements JcJ dans le monde entier.

Plus de 80 armes réalistes sont disponibles en jeu, de même qu’une grande variété d’équipements inspirés par les armées du monde entier. Des mises à jour gratuites introduiront de nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes, et des événements saisonniers.



Pour le moment, 5 cartes sont disponibles ! Le jeu est gratuit, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Warface: Global Operations