iPhone 12 : nouveau Face ID et suppression du Lightning sur le 12S ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Selon les analystes de Barclays, Blayne Curtis, Thomas O'Malley et Baylie Harri, les nouveaux modèles d'iPhone 12 pourraient subir de beaux changements. Ils ont même une idée sur l'iPhone 12S.



En effet, grâce à son fournisseur Lite-On Semiconductor, Apple pourrait mettre en place un nouveau système TrueDepth à l'avant, ce qui laisse imaginer que Face ID va avoir le droit à une version actualisée.

L'iPhone 12 pourrait revoir son Face ID et se passer du connecteur Lightning en 2021 sur l'iPhone 12S

Ce sont nos confrères de chez MacRumors qui ont eu le droit à une note des analystes de chez Barclays, très réputé dans le monde entier pour son système bancaire et ses prévisions.



Selon eux, l'iPhone 12 aura le droit à un nouveau système TrueDepth à l'avant, améliorant au passage la fonctionnalité Face ID, tandis que les Pro embarqueront une technologie de détection 3D time-of-flight. Ces mêmes appareils dans leur version Pro devraient bénéficier de 6 Go de RAM, contre 4 Go jusqu'à présent.



Mais, le gros changement surviendrait en 2021 avec la suppression, sur au moins l'un des modèles, le connecteur Lightning, comme l'annonçait Ming-Chi Kuo le mois dernier.



Adieu les EarPod, bonjour les AirPods dans la boîte ? Ce pourrait être le cas pour l'iPhone 12S ou iPhone 13.



Cinq nouveaux modèles d'iPhone devraient voir le jour 2020, dont un "iPhone SE 2".



