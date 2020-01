Huawei P40 Pro : cinq objectifs au dos ?

Grâce aux premières informations, nous savons que le Huawei P40 Pro embarquerait un écran OLED incurvé de 6,5 pouces en définition WQHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui prendrait 98 % de la place. Mais, d'après des images publiées par Evleaks, on peut voir cinq modules au dos de l'appareil, ce qui confirmerait les rumeurs des précédents mois avec quatre appareils photo et un capteur ToF (temps de vol) pour améliorer les fonctions 3D.

Le mois de mars se rapproche, et il devrait marquer la présentation officielle du P40 Pro, futur smartphone du constructeur Huawei. Ce dernier, selon les rumeurs, devrait être équipé d'une batterie au graphène qui pourrait, selon les spécialistes, apporter une petite révolution dans le monde de l'autonomie. Mais, ce n'est pas la seule rumeur qui circule autour du téléphone, puisqu'on parle désormais de son appareil photo qui devrait embarquer cinq objectifs. Si l'on suit la logique d'ajouter un objectif par année, j'ai hâte de voir à quoi ressembleront nos smartphones en 2030 (humour !).

