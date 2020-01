Lydia : une levée de fonds de 40 millions pour l'international

Certaines histoires dans le milieu des applications sont tout simplement impressionnantes à suivre, notamment du côté de nos développeurs français. C'est le cas de Lydia (v8.14.1, 117 Mo, iOS 11.0) et de son application permettant l'envoi d'argent entre amis ou tout simplement de payer en sans contact avec son mobile.



Mais, la start-up va toujours plus loin, permettant désormais de synchroniser ses comptes bancaires, de créer des cagnottes et d'organiser son argent.



Ils ont les crocs affutés, très affutés, puisque le prochain objectif de la firme n'est autre que de se lancer à l'international !

Lydia lève 40 millions pour se lancer à l'étranger

Et l'objectif a reçu de nombreux soutiens puisque l'application recensant 3 millions d'utilisateurs vient de boucler un tour de table auprès d'investisseurs. Au total, la société a levé 40 millions d'euros, faisant entrer le géant chinois Tencent dans le capital du service.



Pour le moment, son objectif s'arrête aux frontières de l'Europe, souhaitant lancer "toutes les fonctionnalités de Lydia aux 340 millions d’habitants de la zone euro".



Le cofondateur et président de Lydia, Cyril Chiche, réagit à ce tour de table :

Ces nouvelles ressources et l’appui d’un actionnaire tel que Tencent vont nous permettre de gagner beaucoup de temps et d’éviter de nombreux faux pas dans cette phase d’hypercroissance.

Une bien belle histoire, qui semble loin de s'arrêter !



