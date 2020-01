WhatsApp : Le projet initial de publicité est abandonné

Ce qu’a toujours voulu Facebook depuis le rachat de la messagerie instantanée pour 19 millards, c’est la rentabilité de l’application. WhatsApp ne rapporte rien puisqu’il n’y a pas d’abonnement mensuel, ni d’achats in-app. Les publicités pourraient finalement débarquer sur l’application sous une autre forme. En effet, ce que veut Facebook c’est des publicités ciblées qui s’adapteront peut-être en fonction des mots qui vont s’échanger dans la conversation. Cependant, ce système a créé une petite polémique au sein de l’entreprise, puisqu’il allait à l’encontre des objectifs récents de la firme sur la protection des données personnelles. Le Wall Street Journal a cependant relayé que l’idée d’intégrer des publicités dans WhatsApp n’est pas abandonnée, le réseau social pourrait prochainement placer des publicités entre les statuts WhatsApp (la nouvelle fonctionnalité qui ressemble énormément aux stories d’Instagram). Il sera intéressant d’observer comment Facebook va trouver la bonne formule de monétisation de son app sans déranger les utilisateurs et sans mettre en danger leurs données personnelles.

Si les choses se sont soudainement interrompues en ce qui concerne la publicité sur WhatsApp, c’est à cause de l’équipe responsable de la rémunération et du projet « intégration publicité » qui a été démantelée courant 2019. L’autre détail qui confirme cette indiscrétion dévoilé par le Wall Street Journal est fiable, c’est que les personnes qui ont pour habitude de fouiller dans le code d’une application ont effectivement constaté que le code préliminaire qui permettait d’insérer la publicité dans WhatsApp a brutalement disparu.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.