Non, Ionity ne facture pas le plein électrique à 70€ (pour tous)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

8

Vous l’avez certainement lu hier, la société Ionity qui propose des bornes de recharge rapide en Europe va augmenter ses tarifs, passant de 8€ à 70€ le plein, soit le prix des pompes à essence classiques. Mais en regardant de plus près le communiqué du constructeur, on s’aperçoit que le tarif de 0,79 € du kWh appliqué à partir du 31 janvier prochain, ne concerne pas tout le monde. Explications.

Une majoration pour certaines marques

Ionity a relevé le prix de la recharge pour tous les utilisateurs sans contrat, c’est-à-dire les conducteurs de voitures dont le constructeur n’est pas partenaire avec Ionity. On parle ainsi de Peugeot, Renault et autre Tesla.



Si le dernier a son propre réseau à 24 cents le kilowattheure, les constructeurs français vont devoir se bouger.



Par exemple, si vous avez un véhicule du groupe Volkswagen (Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW, ...), vous bénéficierez de tarifs bien inférieurs, deux à trois fois moins élevés. Idem pour Mercedes, BMW, Ford, Kia ou Hyundai qui font partie de la joint-venture.

Par contre, un abonnement supplémentaire sera nécessaire pour profiter de ses tarifs. Les prix varieront et la plupart des constructeurs l’offriront pendant quelques temps comme Porsche, qui donne trois ans d’abonnement aux acheteurs de Taycan, un cadeau à 179 €. Ensuite, le plein sera facturé "seulement" 0,33 €/kWh, pour une recharge ultra rapide à 350 kW. Soit 30€ le plein.

Un service complexe

Vous l’aurez compris, le but de la manœuvre est de favoriser les partenaires pour éviter la saturation des stations du réseau Ionity, mais la communication est maladroite. D’autant plus que derrière, la tarification du service est complexe et varié d’un modèle à un autre, nécessitant de passer par des badges et applications pour procéder aux réglages avant la recharge dans l’une des 400 bornes européennes du groupe.



Un système que n’aurait pas approuvé Apple, dont la voiture autonome se fait désespérément attendre... même Sony ayant présenté son premier véhicule !

