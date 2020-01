Slofie on iPhone 11 : Deux nouvelles publicités

Si vous ne savez pas ce qu'est un slofie, c'est simple ! Il s'agit d'une vidéo selfie en slow-motion (d'où l'assemblage des deux mots Slo-fie). C'est du pur génie et c'est tout droit sorti de l'imagination d'Apple. La firme a déjà posté plusieurs exemples de vidéos tournées avec les nouveaux iPhone sur sa chaine YouTube.

Apple ajoute de nouvelles vidéos pour sa campagne publicitaire "Slofie". La tendance a plutôt bien fonctionné pendant les fêtes de fin d'année et la firme est consciente qui s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui a la cote spécifiquement chez les jeunes utilisateurs.

