Apple Cash : une page explicative en français !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Vous le savez, Apple Pay Cash est devenu récemment Apple Cash. Mais alors que nous n'avons toujours pas accès à cette fonctionnalité permettant le transfert d'argent via iMessage en France, en Belgique et autre Suisse, Apple a mis en ligne quelques explications sur le sujet, dans la langue de Molière. Voici le contenu de cette page que nous avons repéré par hasard. Il s'agit d'un tutoriel clair et pratique pour savoir comment ça marche et comment l'utiliser.



Il faut garder en tête que tout cela ne fonctionne actuellement qu'aux USA.

Comment ça marche Apple Cash

Apple nous explique que l'argent reçu via Messages est ajouté à votre carte Apple Cash dans l’app Wallet. Si vous avez de l'argent dessus, vous pourrez faire des transferts à vos amis et même payer partout où Apple Pay est accepté. Il est aussi possible de virer une somme sur un compte bancaire.

Configurer Apple Cash

Pour configurer Apple Cash, c'est facile et possible de deux manières :

Depuis Réglages > Wallet et Apple Pay, vous pouvez activer Apple Cash. Depuis Messages, il suffit d'envoyer ou d'accepter un paiement via les extensions dans le clavier.

Utiliser Apple Cash

Vous pouvez utiliser Apple Cash comme Apple Pay :

Envoyer et recevoir de l’argent avec Apple Pay (États-Unis uniquement)

Effectuer des paiements sans contact avec Apple Pay

Payer dans les apps ou sur le Web à l’aide d’Apple Pay

Gestion d'Apple Cash : historique, recharge, mise à jour des données, code PIN, assistance

Dans Wallet, vous avez une carte Apple Cash spécifique. Vous pouvez effectuer diverses opérations et voir la liste des transactions en dessous.



Voici les paramètres accessibles depuis le bouton "..." :