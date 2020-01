Un Siri bientôt plus intelligent grâce au rachat de Xnor.ai ?

William Teixeira

Les possesseurs du HomePod ou de tout autre appareil Apple ne diront pas le contraire. L’assistant vocal est bien inférieur par rapport à ses principaux concurrents Google Assistant et Amazon Alexa. Justement, Apple a racheté une entreprise il y a quelque temps pour combler ce retard !

Bientôt une révolution de Siri ?

Imaginez une seule seconde Siri savoir répondre à toutes vos requêtes sans une fois se tromper ! C’est l’objectif que se serait donné Apple avec le rachat de l’entreprise Xnor.ai d’après le média MacWorld.



Toutes les informations autour du rachat de cette entreprise expliquaient toutes que c’était pour l’amélioration de la détection des personnes dans HomeKit Secure Vidéo.

Cependant, les qualités et l’expérience de cette entreprise ne se limiterait pas du tout à cela. En effet, Xnor.ai apporterait principalement de grandes avancées par rapport à l’intelligence artificielle embarquée.

Comme un véritable enquêteur, Michael Simon a cherché à comprendre le véritable intérêt qu’avait cette entreprise qui a particulièrement intéressé Apple. D’après lui : « Le principal objectif de Xnor.ai est l'apprentissage automatique et les outils de reconnaissance d'image qui peuvent fonctionner sur des appareils à faible consommation d'énergie, plutôt que de s'appuyer sur une infrastructure cloud […]

Xnor․ai a construit une plate-forme «libre-service» qui a permis aux développeurs d'utiliser plus facilement le code et les données de l'intelligence artificielle dans leurs applications […]

La focalisation de Xnor․ai sur l'IA sur appareil était probablement particulièrement intéressante pour Apple compte tenu de l'approche axée sur la confidentialité qu'elle adopte pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle »

Pourquoi Apple a du retard sur l’IA ?

D’après Michael Simon, si Apple a du retard sur son assistant vocal par rapport à Amazon et Google, c’est à cause de la collecte des requêtes qui serait trop à la traîne. En effet, il est difficile de protéger la vie privée des utilisateurs et en même temps d’avoir de l’avance sur ses concurrents.

En face, les autres entreprises elles n’hésitent pas une seule seconde à écouter vos requêtes pour améliorer les assistants vocaux.



