Sonos : Plusieurs enceintes deviennent obsolètes à partir de mai 2020

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

L'année 2020 est décidément sujette aux arrêts de mise à jour sur les anciens appareils ou versions. Après l'arrêt du support de Windows 7 il y a quelques jours, c'est au tour de Sonos d'annoncer "abandonner" plusieurs appareils. Traduction, les produits en question ne seront plus éligibles aux mises à jour du fabricant.

Votre enceinte Sonos est-elle concernée ?

C'est à travers un communiqué officiel que le constructeur a annoncé que certains produits ne recevront plus de mise à jour et de nouvelles fonctionnalités à partir du mois de mai 2020.

Ce sont bien évidemment des enceintes sorties il y a plus de 10 ans et qui ne se font plus toute jeune vis-à-vis des nouveaux modèles qu'a sortis la marque.



Plusieurs enceintes sont concernées, voici la liste :

La Sonos Zone Player Original

Le Connect et Connect:Amp (2006)

Le CR200 (2009)

Le Bridge (2007)

La Play:5 de 1re génération (2009)

Les mises à jour correctives de bug ou d'ajout de nouveauté seront définitivement stoppées. La raison principale étant que les mises à jour s'adaptent de moins en moins aux vieilles enceintes qui disposent pour la plupart d'une puissance et mémoire insuffisante. C'est un peu la même raison que les arrêts des mises à jour iOS sur un vieil iPhone. La firme préférant que le smartphone soit fluide plutôt qu'il est une mise à jour qui gâche l'expérience d'utilisation parce que celle-ci n'est plus adapté au matériel.

Par la même occasion cela permettra de consacrer le temps des développeurs sur les modèles plus récents, puisque les enceintes citées ci-dessus ne sont plus dans les rayons des magasins depuis très longtemps.

Dans son communiqué, Sonos propose deux solutions :

Option 1 - Vous êtes attaché à votre enceinte et vous n'avez pas envie de vous en séparer :

Continuer d’utiliser ces produits plus anciens, en tenant compte du fait que votre système cessera de bénéficier des mises à jour logicielles et de l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Option 2 - Vous n'êtes pas attaché à votre enceinte et un nouveau modèle vous intéresse :