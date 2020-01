Marbloid : le "Marble Madness" de l'iPhone est gratuit !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Marbloid est gratuit sur App Store, un petit évènement à ne pas manquer pour les fans du genre. Si vous avez aimé l'indétronable Marble Madness sur Atari, Mega Drive et autre Game Gear, il vous faut Marbloid. Habituellement vendu 2,99€, le Supyrb est temporairement gratuit.



Regardez le trailer vidéo :

Marbloid : un jeu gratuit à télécharger d'urgence sur iPhone et iPad

Si vous aimez les jeux d'adresse et d'arcade à l'ancienne mais remis au goût du jour, Marbloid se dresse comme le choix du moment. En reprenant le concept de Mark Cerny datant de 1984, les développeurs ont voulu jouer la carte "nostalgie" tout en proposant une esthétique moderne. L'ensemble est très réussie et plaira à un large panel de joueurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a figuré dans le top 3 du Independent Games Festival 2019.



Pour ceux qui ne connaitraient pas ce type de jeu vidéo, il s'agit ici de diriger une bille à travers des décors plus ou moins tortueux afin de la mener à la sortie. Simple mais tellement efficace et addictif avec de nombreuses mécaniques de jeu induites par des niveaux bien pensés, remplis d'obstacles et d'éléments favorables qu'il faudra utiliser à bon escient.



Côté gameplay, il suffit d'incliner l'iPhone pour tourner et de tapoter pour sauter. Idéal pour jouer d'une main et ne pas rebuter les plus jeunes.



La durée de vie est assez conséquente pour ce jeu premium qui ne contient ni pub ni achat intégré. En effet, on trouve six mondes différents avec des références aux années 90, mais aussi à la SF ou encore à l'antiquité. Le tout est supporté par une bande-son composée par Donovan Hikaru et Eyeliner aka. Vous y trouverez même des clins d'oeil subtiles aux années 80.



Enfin, ce que soit les joueurs qui veulent simplement terminer le jeu ou ceux qui aiment finir à 100%, Marbloid saura les satisfaire avec donc de nombreux niveaux, mais aussi un système de points et de billes à débloquer.



Notre avis sur "Marbloid"

La note 5 / 5





PS : les développeurs ont récemment proposé une mise à jour pour optimiser leur jeu sur les iPhone 11 et iPad 7, sympa !

Télécharger le jeu gratuit Marbloid