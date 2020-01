Music To Be Murdered By : le nouvel album surprise d'Eminem

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Vous ne l'attendiez pas, pourtant, le nouvel album "Music To Be Murdered By" d'Eminem est arrivé ce week-end avec 20 titres, environ un an et demi après Kamikaze, son dixième opus.



Disponible sur Apple Music, Spotify et autres services de streaming, l'album du rappeur de Detroit vaut le détour.

Un retour aux sources

Bien qu'il soit difficile de rivaliser avec The Slim Shady de 1999 ou The Marshall Mathers, le nouvel opus devrait ravir les fans avec des invités (featuring) comme Ed Sheeran (Those Kinda Nights) et la chanteuse Skylar Grey (Leaving Heaven) qui nous rappelle le succès planétaire de la chanson "Stan" avec Dido. Sans parler du retour de Dr Dre, son mentor.



Toujours provocateur, Eminem a choisi des thèmes forts et une couverture rappelant le britannique Alfred Hitchcock. Cette fois, Eminem s'engage sur un nouveau sujet sensible avec un plaidoyer contre les armes à feu dans Darkness. Il fait notamment référence à la tuerie de Las Vegas en 2017 qui avait fait 58 morts...



Bref, un album à écouter d'urgence pour les mordus de rap US.

Music To Be Murdered By

1 - Premonition

2 - Unaccommodating (feat. Young M.A)

3 - You Gon' Learn (feat. Royce da 5'9" & White Gold)

4 - Alfred

5 - Those Kinda Nights (feat. Ed Sheeran)

6 - In Too Deep

7 - Godzilla (feat. Juice WRLD)

8 - Darkness

9 - Leaving Heaven (feat. Skylar Grey)

10 - Yah Yah (feat. Royce da 5'9", Black Thought, Q-Tip & Denaun)

11 - Stepdad

13 - Marsh

14 - Never Love Again

15 - Little Engine

16 - Lock It Up (feat. Anderson .Paak)

17 - Farewell

18 - No Regrets (feat. Don Toliver)

19 - I Will (feat. KXNG Crooked, Royce da 5'9" & Joell Ortiz)

20 - Alfred

