WhatsApp : Le Dark Mode en bêta sur Android et bientôt sur iOS ?

Comme vous pouvez le voir dans les screens ci-dessus, la totalité de l'application a un fond noir, que ça soit dans les paramètres ou dans le fond des conversations. Sur iPhone, le "Mode Dark" pourrait s'ajuster en fonction de celui d'iOS, pour l'instant il n'y a aucune date de disponibilité et on ne sait même pas si ce Dark Mode verra le jour !

C'est le site WABetaInfo qui a remarqué dans la dernière bêta de l'app ( 2.20.13 ) une nouveauté fortement intéressante . En effet, le groupe Facebook a mis en place un Dark Mode que l'utilisateur peut activer et désactiver comme bon lui semble via les paramètres de l'application . Trois modes sont proposés :

