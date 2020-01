Mario Kart Tour : la bêta du mode multijoueur est ouverte à tous

Alban Martin

En bêta depuis quelques semaines chez certains chanceux, le mode multijoueur de Mario Kart Tour nous arrive dans une seconde vague ouverte à tous. En effet, après avoir annoncé son arrivée prochaine en début de semaine, Nintendo vient de tweeter sur l'ouverture de son nouveau mode en test grandeur nature.

Mario Kart Tour : le second test du mode multijoueur en approche

Au lancement, Mario Kart Tour de Nintendo avait un défaut majeur, l'absence de mode multijoueur. Maintenant, Mario Kart Tour a lancé le deuxième épisode de son test bêta pour les courses en ligne à plusieurs, et cette fois, il n'est pas nécessaire que les joueurs payent un abonnement Gold Pass de 5,49€ pour y accéder.



Faire la course avec vos amis au lieu de simplement se frotter à l'IA ou le temps permet de relancer quelques parties et surtout de gagner en intérêt. Vous pouvez courir contre des concurrents aléatoires ou vous tirer la bourre avec vos amis - s'ils sont à proximité.



Pour y accéder, il faudra avoir remporté au moins une coupe dans le jeu. Ensuite, passez par le menu pour lancer le multijoueur. La bêta se terminera le mardi 28 janvier.



Rappelons que MKT nécessite iOS 10, 200 Mo et propose des achats in-apps jusqu'à 74,99€. A vos karts !



Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour