Uber : les chauffeurs peuvent fixer le prix de la course

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Il semblerait qu'Uber (v3.387.10004, 294 Mo, iOS 11.0) tente de redorer son blason et de se détacher de la sombre étiquette qui lui colle à la peau ces derniers temps à cause de mauvaises publicités.



Et pour ce faire, le géant du VTC va chouchouter ses chauffeurs, puisque la firme a pris une décision importante : permettre à ces derniers de choisir le prix de la course.



Du moins, c'est une option qui est en test puisque cette pratique a lieu uniquement en Californie, aux États-Unis, pour le moment...

Uber permet aux chauffeurs californiens de fixer leurs tarifs

L'option va donc être lancée en test dès la semaine prochaine, permettant aux chauffeurs de multiplier par 5 le prix fixé par la plateforme, tout comme de la descendre lorsque le prix semble trop haut et que les commandes n'affluent pas.

Nous faisons maintenant un premier test de changements supplémentaires qui donneraient aux conducteurs un plus grand contrôle sur les tarifs qu’ils facturent aux usagers

Dans un premier temps, le test californien s'effectuera autour des aéroports de Santa Barbara, Palm Springs et Sacramento, mais pourrait bel et bien le proposer dans le monde entier à l'avenir.



Il s'agit de l'un des premiers changements d'Uber qui souhaite améliorer son service.

