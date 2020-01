Butter Royale : un Battle Royale avec de la bouffe sur Apple Arcade

Corentin Ruffin

Apple Arcade continue d'accueillir des petits nouveaux au sein du service, pour satisfaire les nombreux joueurs sur mobile. Pour rappel, il s'agit là de la plateforme de jeux en illimité d'Apple, qui contient des exclusivités provenant de grands studios.



La petite nouveauté du jour n'est autre qu'un Battle Royale, dont on ne présente plus le concept... Bon, allez : quand on parle de Battle Royale, on parle d'un jeu où de nombreux joueurs (100 en général) s'affrontent sur une carte qui se réduit au fur et à mesure. Le but est de trouver de l'équipement puis d'être le dernier survivant de la partie.



Mais, cette fois-ci, vous allez voir que le concept est... quelque peu différent de ce qu'on connaît habituellement !

Butter Royale : on ne joue pas avec la nourriture !

Butter Royale, c'est son nom, a été développé par Mighty Bear Games et il reprend le concept de Battle Royale, sauf qu'on se bat avec de la nourriture. Oui, oui, vous avez bien lu, vous allez pouvoir réaliser votre rêve d'enfance !



On parle de matchs de cinq minutes, très intenses, qui vous permettra de lancer des aliments pour éliminer vos adversaires. Au fur et à mesure que le tour progresse, la carte sera progressivement inondée de beurre, vous obligeant à vous précipiter vers des zones de sécurité spécifiques.



Ce sera un total de 32 joueurs qui s'affronteront, avec 52 personnages à débloquer au total ! Le jeu est dénué de pubs et de loot boxes, les fameux butins surprises.



Simon Davis, PDG de Mighty Bear Games :

Nous avons conçu" Butter Royale "pour repousser les limites du plaisir et de l'inclusivité. Nous voulons que tous les membres de la famille l'aiment et se voient représentés dans le jeu, des jeunes enfants aux grands-parents

Le jeu sortira un peu plus tard dans la journée !



Mise à jour de 18h : le jeu est dispo !





