Un utilisateur détourne la célèbre publicité sur la protection des données dans l'iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

L'année dernière, malgré l'absence d'Apple au CES de Las Vegas, la firme avait quand même réussi à faire parler d'elle grâce à sa publicité qui reprenait la fameuse phrase "Tout ce qui se passe à Las Vegas, reste à Las Vegas". Aujourd'hui, la publicité prend un tout autre sens...



Un slogan publicitaire détourné

Et si toutes les promesses d'Apple en ce qui concerne la protection de vos données personnelles n'étaient que du "bla-bla marketing" ?

Avec l'affaire Pensacola et les autres affaires qui opposent Apple et le FBI, on a pu voir à de nombreuses reprises le refus catégorique de la firme de Cupertino de créer des "portes dérobées" en ce qui concerne les iPhone ou tout autre produit Apple.

La vision des choses de l'entreprise, c'est ce qui est protégé par un mot de passe, doit le rester sous aucun prétexte. Même quand le propriétaire de ces données a réalisé un attentat terroriste et que cela pourrait aider l'enquête d'une agence fédérale.

Ce qui fait aujourd'hui un peu sourire @JoeyBanks sur Twitter, c'est que certes les données qui sont dans l'iPhone sont protégées, mais une fois que celui-ci effectue une sauvegarde vers iCloud, les données ne sont plus chiffrées.

À quoi cela sert donc de promettre que vos données sont en sécurité sur l'iPhone si dernière il est impossible de les maintenir en sécurité quand une sauvegarde est effectuée ?



Pour Joey il ne fait aucun doute que la crédibilité d'Apple est mise à mal dans ce genre de circonstance. Il a donc décidé de réagir par la voie du "buzz" en reprenant la célèbre publicité où Apple affichait à Las Vegas une grande publicité sur fond noir avec une police blanche.

On pouvait y voir "Ce qui se passe sur votre iPhone, reste sur votre iPhone".



Pour attirer l'attention sur les sauvegardes iCloud non chiffrées, Joey Banks a ajouté en astérisque "Sauf si vous faites une sauvegarde".