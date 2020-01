Summoners War Chronicles : un MMORPG pour le second semestre 2020

Guillaume Gabriel

L'année 2014 a marqué l'arrivée d'un des plus grands RPG disponibles sur l'App Store, si ce n'est le plus connu dans le monde entier. En effet, Com2uS nous présentait alors un certain Summoners War: Sky Arena qui ravissait les grands fans du genre en permettant de découvrir tout un univers, avec de nombreux personnages et un côté compétitif très intéressant.



Les années passent, et la popularité du jeu ne retombe pas et continue même d'accroître en engageant de nouveaux joueurs et en multipliant les compétitions esport.



Mais, le studio ne compte pas se cantonner à un seul titre et souhaite profiter du succès de son jeu pour le décliner. Ainsi, Com2uS vient d'annoncer Summoners War: Chronicles, un MMORPG s'inspirant de son aîné.

Summoners War: Chronicles débarquera au second semestre

Le nouveau jeu se déroulera 70 ans avant les événements qui se déroulent dans Summoners War: Sky Arena et «redessine le gameplay mobile désormais emblématique de Summoners War en un MMORPG à part entière avec un combat en temps réel".

Les joueurs pourront sélectionner jusqu'à trois personnages distinctifs et participer à des batailles en temps réel avec jusqu'à trois monstres invoqués par personnage. Les personnages peuvent partager des monstres et des ressources invoqués, permettant aux joueurs de faire des choix stratégiques pour un gameplay diversifié.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, si ce n'est que durant le second semestre 2020. Pour rappel, le studio avait annoncé l'année dernière le jeu Summoners War: Lost Centuria, qui est un jeu de stratégie en temps réel qui est apparemment toujours en préparation.