Tesla : Des changements à venir dans les Model S et X ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

Ça marche avec toutes les marques ! Pour savoir ce que prévoit une entreprise en nouveauté de logiciel ou de matériel, il est toujours intéressant de minutieusement regarder les codes des mises à jour en statut bêta ou déployé officiellement. Par exemple, avec la première mise à jour de 2020 de Tesla on en apprend beaucoup...

Du changement à venir

Tesla vient de déployer pour ses véhicules la première mise à jour de l'année. Le chercheur "Greentheonly" a pris plusieurs heures pour analyser ces longs codes de développeurs qui sont la structure même de la mise à jour.

On y trouve des choses souvent en lien avec les nouveautés lancées, mais surtout des changements à venir.



Greentheonly a fait des révélations intéressantes après sa longue recherche, il a découvert que de grosses modifications devraient prochainement arriver dans la Tesla Model S et Model X. En effet, l'entreprise d'Elon Musk prévoirait d'inclure dans une "upgrade de modèle":

Un chargeur Qi sans fil intégré

Un nouveau type de port de charge

Des nouveaux sièges

Une toute nouvelle version de suspension

Les mises à jour sont régulières dans les voitures Tesla, cependant ce qui n'est pas régulier c'est les changements physiques à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle. Le dernier gros changement de la Tesla Model S a été effectué il y a 4 ans !



Il ne faut pas oublier aussi la "promesse" d'Elon Musk qui a confirmé qu'un modèle S plus performant devrait arriver courant l'année 2020. Il devrait avoir une batterie plus grande, ce qui permettrait d'améliorer le nombre de kilomètres.



Si vous n'avez pas encore eu la mise à jour, c'est normal puisqu'elle se déploie progressivement pour éviter que les serveurs de Tesla soient saturés. Les Chinois l'ont déjà depuis plusieurs heures, elle a d'ailleurs apporté une fonction supplémentaire qui permet de contacter l'assistance de Tesla via WeChat (une messagerie très populaire en Chine, un peu similaire à WhatsApp en France).

Des jeux ont également été ajoutés, les propriétaires de Tesla en Chine ont eu l'occasion d'avoir Happy Mahjong, Happy Upgrade et Fight Landlords, avec bien sûr toujours l'obligation d'être arrêté pour que l'application fonctionne.



