La BO de The Witcher disponible en streaming

Hier à 20:40

Maxence MGR

Plus besoin de présenter The Witcher, la série phénomène de ce début d'année sur Netflix. Même si vous ne l'avez vu, des personnes de votre entourage vous en ont forcément parlé, et nous-mêmes, nous ne pouvons que vous la conseiller.



Depuis ce week-end le bande-son officielle est disponible sur les sites de Streaming musical comme Spotify comme sur Apple Music.





Jusqu’ici, si cherchiez les titres phares comme "Toss A Coin To Your Witcher" ou encore "Geralt of Rivia", vous pouviez trouver des versions faites par des fans. Mais maintenant c'est fini, vous pourrez écouter la version originale.

Une bande son reprise et appréciez par le public et le fans

Réalisée par le duo Sonya Belousova et Giona Ostinelli qui confectionnent respectivement des bandes-son depuis 2009 et 2012 pour des pièces de théâtres, films, séries et courts métrages, cette BO était vraiment attendue par les fans car contrairement à celle d'autre série comme "Stranger Things" qui est sortie en même temps, celle de The Witcher aura mis plus d'un mois après sa sortie sur Netflix.



Si vous n'avez pas encore regardé la série, nous ne pouvons que vous conseiller de vous jeter sur les 10 premiers épisodes de la saison 1.

De plus la saison 2 a déjà été commandée par Netflix et le début du tournage devrait commencer d'ici très peu de temps.



Pour rappel, la saison 1 de The Witcher est disponible sur Netfilx.

La bande-annonce de "The Witcher"

