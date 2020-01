Beastie Boys Story : le docu de Spike Jonze s'offre un teaser vidéo

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le futur documentaire musical de Spike Jonze se montre un peu. Après avoir été annoncé il y a quelques jours avec comme date de sortie le 24 avril 2020, voici que Beastie Boys Story s'offre un teaser vidéo.



A la manière de ce qu'on peut trouver sur Netflix ou Amazon Prime Video, Apple TV+ ne propose pas seulement des films et des séries. Il y a un grand intérêt pour les documentaires.



Voici la vidéo :

Beatie Boys Story : un documentaire musical

Pour attirer les foules, Apple mise sur la qualité pour TV+. Si on le savait, cela se confirme petit à petit avec peu de programmes mais des contenus originaux et diversifiés. Cette fois, c'est le réalisateur Spike Jonze qui s'y est collé pour mettre en images l'un des groupes les plus populaires au monde.



Basptisé Beastie Boys Story, le docu retracera logiquement le destin de ce groupe de Hip-Hop précurseur qui s'est arrêté en 2014, suite aux décès de Adam « MCA » Yauch. Si vous n'êtes pas des générations 80 / 90, sachez que Beastie Boys est un groupe de hip-hop américain, originaire des quartiers de Manhattan et de Brooklyn, à New York. Il s'est fondé en 1979, soit il y a 40 ans. Un chiffre impressionnant, qui correspond au nombre d'albums vendus.



On notera que pour la véracité des faits, il a été écrit par deux des membres de la formation avec Michael « Mike D » Diamond et Adam « Ad-Rock » Horovitz.



Beastie Boys Story sera visible sur Apple TV+ à partir du 24 avril 2020.