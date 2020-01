Poudreuse : La dernière pub d'Apple filmée à l'iPhone 11 Pro au Baldface Lodge

Apple adore promouvoir les vidéos de son nouvel iPhone 11 Pro dans des environnements montagneux. La firme de Cupertino propose une nouvelle vidéo mettant en scène quatre professionnels de snowboard qui ont tous participé au Winter X Games. Elle s’intitule Powder ou Poudre en français en référence à la poudreuse.

Nouvelle vidéo #ShotoniPhone

Petite pause dans les publicités Slofies. Apple remet en avant l'incroyable qualité des vidéos sur iPhone 11 Pro. Pour l'occasion, la firme de Cupertino a employé des experts de ce sport de glisse sur neige. Il s'agit des talentueux Red Gerard, Danny Davis, Kimmy Fasani, et Ben Ferguson qui sont reconnus mondialement par les passionnés de Snowboard.

La vidéo a été tournée au Baldface Lodge au Canada. L'endroit préféré des Canadiens et des touristes du monde entier. Il s'agit d'une des stations de ski les plus renommées du monde. C'est aussi un espace gigantesque de 32 000 hectares avec de nombreuses descentes qui ne peuvent qu'assurer des sensations fortes !



Si Apple a choisi cet endroit, ce n'est pas par hasard, puisque c'est le lieu de rendez-vous des Snowboarders. Chaque week-end des centaines de personnes se retrouvent pour vivre leur passion et décompresser de la semaine !

À travers sa promotion pour l'iPhone 11 Pro, Apple a voulu vous faire voyager dans cet endroit unique du Canada.



Comme vous pouvez le voir dans la vidéo réalisée par Joe Carlino, on peut y apercevoir de magnifiques paysages qui sont par la même occasion sublimés par la beauté des vidéos du dernier iPhone.