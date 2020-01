Steins;Gate 0 Elite : le remake du roman pourrait faire son arrivée sur iOS

Il y a 50 min (Màj il y a 50 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Peut-être le connaissez-vous déjà, que ce soit via le roman de 5pb.ou par hasard sur l'App Store, un certain jeu du nom de STEINS;GATE EN (v1.03, 1,4 Go, iOS 12.0) qui est sorti quelques années en arrière sur nos mobiles, après une première présence sur PC et consoles.



Le succès étant là, le studio s'est allié, l'année dernière, à Spike Chunsoft pour sortir un remake de ce fameux roman visuel sur PS4, Switch et toujours sur PC. Portant le nom de Steins;Gate Elite, ce dernier fait également un crochet par iOS, mais uniquement au Japon.



Hier, dans le cadre des célébrations des 10 ans de Steins;Gate, Mages a fait cette fois-ci l'annonce de Steins;Gate 0 Elite.

Steins;Gate 0 Elite pourrait se pointer sur iOS

Comme pour son prédécesseur, Steins;Gate 0 Elite reprendra l'histoire de la série d'animation, en se servant des scènes présentes dans les épisodes et donc proposer une expérience encore plus riche.



Pour vous donner une idée de l'ordre chronologique, Steins;Gate 0 n'est autre que la suite de Steins;Gate, dont voici le synopsis :

Dans cette ligne d'univers, Rintarō Okabe n'a pas pu sauver Kurisu Makise qui a fini par mourir. En désespoir de cause, il cesse de se comporter et de se faire appeler "Kyōma Hōōin" et continue à être tourmenté par les flash-back de la mort de Kurisu. Les membres du laboratoire s'inquiètent pour lui et, sous le conseil de Mayuri, Rintarō commence un traitement dans une clinique de santé. Sa vie a été une fois de plus bouleversée quand, alors qu’il aidait à un séminaire universitaire, il rencontre le professeur et directeur de recherche de Kurisu, Alexis Leskinen, et son assistant, Maho Hiyajo. Kurisu avait travaillé dans son propre laboratoire à l'Université Victor Chondria, étudiant les intelligences artificielles. Il apprend d'eux l'existence du système "Amadeus", qui peut stocker la mémoire d'un être humain et créer sa propre émulation.

Le jeu devrait cette fois-ci voir le jour en Europe, sur PS4, Nintendo Switch, PC et espérons sur iOS.