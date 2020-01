La mise à jour iOS 13.3.1 est disponible pour tous les utilisateurs

Vous pouvez dès maintenant la télécharger dans vos réglages puis général et mise à jour logicielle sur iPhone et iPadOS 13.3.1 sur iPad.

Après plusieurs bêta réservés aux développeurs, Apple rend disponible ce soir la nouvelle version d'iOS 13.3.1 avec tous les correctifs, améliorations et nouveautés qu'on a pu voir précédemment dans la bêta 1, 2 et 3. Idem pour iPadOS 13.3.1.

