Pokémon Home : prix et date de lancement sur iOS

Annoncé quelques mois en arrière, en même temps que le jeu Pokémon Masters, nous avons enfin des nouvelles du service de Cloud créé par The Pokemon Company. Si un tel service peut paraître bizarre, il est finalement assez intelligent de la part des développeurs puisqu'il va permettre la synchronisation de ses monstres entre plusieurs appareils.



Car oui, la nouvelle application du studio sera disponible sur iOS, Android, mais également sur Nintendo Switch : on pourra ainsi y regrouper les Pokémon capturés via Pokémon GO, les jeux 3DS (via Pokébank) et des épisodes Switch.

Pokémon Home annonce ses tarifs et sa date de disponibilité

Depuis quelques minutes, la page officielle du service a été mise à jour sur le site web Pokémon, laissant entrevoir les tarifs et un semblant de date de disponibilité. Ainsi, il faudra débourser 2,99€ pour un mois, 4,99€ pour trois mois, et 15,99€ pour une année entière.



Bien sûr, une version gratuite sera disponible, mais ne donnera pas accès à toutes les fonctionnalités, comme le montre l'image ci-dessus. En ce qui concerne le lancement du service, il se fera durant le mois de février sans qu'on ne sache le jour.



Pour le moment, les monstres provenant de Pokémon Épée / Bouclier ne sont pas inclus : il faudra attendre leur arrivée dans le Pokédex de Galar par Game Freak.



