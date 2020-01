Saint Seiya Shining Soldiers : le RPG fera son arrivée le 23 avril

Très belle nouvelle pour les amateurs de l'anime Les Chevaliers du Zodiaque ! En effet, Bandai Namco vient d'annoncer l'arrivée de la version européenne du jeu Saint Seiya Shining Soldiers (v1.0.0, 0 Mo, iOS 10.0)



Le jeu était déjà disponible au Japon, mais il est rassurant de voir une telle licence franchir les frontières pour arriver jusque dans nos appareils. On parle d'un jeu avec un système de combat en un contre un avec des commandes à choisir.



Le gros plus, c'est qu'il est possible de combattre en ligne contre d'autres joueurs.

Saint Seiya Shining Soldiers débarquera le 23 avril prochain

Saint Seiya regroupe de nombreux fans à travers le monde et nos équipes font leur maximum pour satisfaire les amoureux de la licence. Le système de combat a aussi été pensé pour les nouvelles personnes souhaitant rejoindre l’univers de Saint Seiya. On a hâte que vous téléchargiez le jeu, entraîniez votre personnage préféré et créiez votre équipe de rêve !



Le mode multijoueur n'est pas le seul puisqu'il sera possible de revivre les meilleurs moments de la série dans le mode « Les Chroniques du Cosmos » !



Vivement le 23 avril !

