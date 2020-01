Apple TV+ débauche un ingénieur de Netflix de haut niveau

Hier à 21:20

Julien Russo

Apple déborde d'ambition pour son service de streaming Apple TV+. Pour proposer les meilleurs contenus et progressivement monter pour passer devant ses principaux concurrents, la firme de Cupertino veut s'entourer des meilleurs. Depuis pas mal de temps, un ingénieur de Netflix avait particulièrement attiré l'attention.

Il quitte Netflix pour rejoindre la grande famille Apple

C'est le Wall Street Journal qui a révélé la grande nouvelle. Netflix a perdu l'un de ses plus grands ingénieurs. En effet, Ruslan Meshenberg a signé un contrat de travail avec Apple pour rejoindre l'équipe technique d'Apple TV+.

Pourtant, Ruslan était un vétéran de la première heure chez Netflix, il a notamment aidé à la construction et la plateforme de streaming telle qu'on l'a connait aujourd'hui et a participé à de nombreuses initiatives clés comme par exemple améliorer la rapidité de Netflix, mais aussi rendre plus cohérent la répartition et le classement des contenus dans le géant catalogue.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Ruslan Meshenberg a basculé chez Apple. Le média américain révèle qu'il est présent depuis que la firme de Cupertino a eu l'idée de se rapprocher de fournisseur tiers pour faire des économies sur les productions et remplir son catalogue plus rapidement.



La mission de Ruslan aura pour but d'améliorer Apple TV+, de maintenir la stabilité du service et de participer à la croissance de la plateforme de streaming.



