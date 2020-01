Rumeur : Le grand retour du Touch ID pour l'iPhone SE en 2021 ?

Apple serait en ce moment dans les starting-blocks pour proposer un iPhone "d'entrée de gamme" avec un bouton de verrouillage comportant le Touch ID . Cela ferait suite à un échec d'intégrer la reconnaissance de l'empreinte sous l'écran, la firme californienne aurait longuement travaillé sur ce procédé, mais aurait apparemment baissé les bras pour préférer une intégration similaire à ce qu'on voit sur certains smartphones Android. En effet, Apple projetterait d'intégrer le Touch ID à l'intérieur du bouton où vous appuyer pour verrouiller ou déverrouiller votre iPhone. Une excellente technique qui permettra à la fois de lancer la demande de déverrouillage et en même temps vérifier votre empreinte ! Un gain de temps pour l'utilisateur.

Après les récentes révélations sur les conséquences du virus Coronavirus en Chine et les nouveaux produits qui s'apprêteraient à être dévoilé par Apple pour l'année 2020, Ming-Chi Kuo lance une nouvelle rumeur concernant cette fois un retour du Touch ID et l'abandon du Face ID sur une prochaine génération d'iPhone.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.