Warcraft III: Reforged débarque sur macOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Annoncé lors de la Blizzcon de novembre 2018, le jeu Warcraft III: Reforged est finalement disponible pour tous, pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. Il faut savoir que depuis minuit, pour les plus impatients, il est donc possible de (re)mettre un pied au sein des terres d'Azeroth.



En téléchargement sur Windows et Mac, on parle d'une version remastérisée du célèbre Warcraft III: Reign of Chaos, sorti en 2002 et de son extension The Frozen Throne, sortie en 2003.

Warcraft 3: Reforged est disponible sur macOS

Au programme donc, revivre les périples du populaire Warcraft III et sa soixantaine de missions dans un jeu de stratégie en temps réel. Il sera possible de choisir entre les unités des humains, des orcs, des elfes de la nuit et des morts-vivants.



Pour cette version remastérisée, les graphismes sont revus à la hausse, allant jusqu'en 4K... Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de mettre le jeu avec ses graphismes d'origine via les options.



Bien sûr, et comme à l'époque, on retrouve un mode multijoueur qui avait fait le succès du titre avec des matchs et des compétitions organisées face à d'autres joueurs.



Le jeu Warcraft 3 est disponible à cette adresse au prix de 30€.



La bande-annonce du lancement :