Noodlecake annonce Summer Catchers pour le 19/02 sur iOS / Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le prochain titre de Noodlecake arrive enfin. Summer Catchers, dévoilé au GDC 2017, vient d'atterrir à la rubrique précommande sur App Store, avec une date de sortie positionnée au 19 février prochain.



Regardez le trailer vidéo :

Summer Catchers : un drôle de runner sur iOS et Android

Summer Catchers se présente comme un jeu d'arcade artistique qui mixe course et casse-tête dans une aventure rythmée et bien ficelée. Avec son style pixelisé très travaillé et son gameplay varié, le futur jeu de Noodlecake a de quoi attirer de nombreux joueurs.



Plus poussé qu'un Alto's Adventure, Summer Catchers promet une aventure premium qui ne se limite donc pas à conduire une voiture en bois. Il vous faudra en effet préparer chaque course en réglant votre véhicule selon les conditions et les besoins, mais aussi éliminer des ennemis (dont des boss) et utiliser différents power-ups pour franchir certaines étapes.



Beauté, créativité et vivacité sont les mots qui caractérisent le mieux Summer Catchers ! Rendez-vous le 19 février avec ce jeu qui est en précommande à 4,99€.

