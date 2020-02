Apple prolonge le paiement en plusieurs fois sans frais jusqu'au 26 février

La bonne nouvelle c'est que l'offre de financement à une durée limitée concerne l'ensemble des produits Apple. Si vous avez envie d'acheter l' iPhone 11 Pro Max , l'iPad Pro ou vous faire un gros plaisir en prenant le dernier MacBook Pro 16 pouces , vous pouvez le faire en prenant le financement en 6 mensualités ou en 12 mensualités . Pour cela, il vous suffira de bien sélectionner " Paiement échelonné " lors de la validation de votre commande sur l'Apple Store en ligne. Une rapide vérification aura lieu et si le financement est validé, Apple vous envoie un mail pour confirmer le feu vert de l'offre de financement ! Apple propose également un calcul de vos mensualités .

Pour faciliter les paiements et générer plus de commandes, Apple a pris la décision de baisser le TAEG à 0% pendant encore un mois supplémentaire. La firme californienne informe que cela ne concerne que les commandes allant de 249€ jusqu'à 5 000€ sur la période définie. Si le montant de la commande est inférieur ou supérieur sur la fourchette de prix annoncé, le taux de 0% ne s'appliquera pas .

Vous avez envie de vous faire un petit ou un gros plaisir sur l'Apple Store en ligne, mais vous souhaitez alléger le paiement ? Choisissez le paiement en plusieurs mensualités, le tout sans aucun intérêt ! Apple ne propose pas cela souvent et en plus c'est prolongé jusqu'au 26 février 2020.

