Samsung Galaxy Fold : Grosse promotion chez Boulanger

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Le nouveau smartphone de Samsung se vend plutôt bien malgré son prix très élevé (2020€). C'est en partie grâce à l'innovation de l'écran pliable et une autonomie merveilleuse grâce à sa batterie 4380 mAh. Le Galaxy Fold n'a pour l'instant pas connu de "grosse promotion" en France, jusqu'à aujourd'hui !

15% de réduction

Boulanger semble avoir sacrifié sa marge de bénéfice pour écouler plus facilement les stocks de Samsung Galaxy Fold. C'est la première grosse promotion depuis le lancement du smartphone de la firme sud-coréenne.



Il faut dire que le nouveau Galaxy de Samsung a de quoi attirer les passionnés de nouvelles technologies puisqu'il a la particularité d'être différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Déjà par l'écran pliable, c'est l'un des seuls smartphones à avoir un écran aussi grand, on parle d'une taille de 7,3" (soit 18,5 centimètres) Super AMOLED avec une résolution de 2152 x 1536 pixels.

La batterie est aussi l'une des autres raisons qui motivent les clients à passer au Galaxy Fold, elle se rapproche plus de l'autonomie d'une tablette qu'un smartphone. Comme le Fold est imposant, Samsung a pu caler à l'intérieur une plus grosse batterie !

Il possède un stockage de 512 Go et une mémoire RAM de 12 Go.

Autre bon point, c'est que pour compenser le prix très élevé (puisqu'il pulvérise la configuration la plus chère de l'iPhone 11 Pro Max), Samsung propose des Galaxy Buds (les concurrents des AirPods) et un étui en Kevlar !

Aujourd'hui, Boulanger sort le grand jeu puisque grâce au code promo FOLD300 vous aurez 300€ de réduction sur le prix final, ce qui vous reviendra à 1720€ au lieu de 2020€. Le smartphone est disponible en noir ou argent.